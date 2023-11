25 novembre | Giornata contro la violenza sulle donne | centri e numeri di riferimento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) In occasione dellala, prevista per domani 25, ecco dei consigli su cosa fare in caso didomestica. 25di telefono ai quali rivolgersi Il primo contatto telefonico che si può avere è sicuramente il numero 1522. Il numero protegge le vittime die stalking. Inoltre, è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco. Le operatrici forniranno informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari ...