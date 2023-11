25 novembre | Ciotti | “Non dimentichiamo le 60 000 vittime delle marocchinate”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) 242023- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ANVM, Associazione Nazionale, chiede di non dimenticare le 60.000 donne italiane” nel 1943-1944.(presidente ANVM): “Domani ricordiamo le donne italiane stuprate dai coloniali francesi durante la seconda guerra mondiale. Nel 1999 l’Assemblea GeneraleNazioni Unite ha proclamato il 25Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. “L’Associazione Nazionaleinvita a ricordare anche le donne italiane che nel 1943-1944 furono violentate dai ...