24 novembre 2023 | il Black Friday Sapete perché si chiama venerdì ' nero' ?

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per accaparrarsi gli sconti più allettanti non sono mancate risse e colpi di fucile: ecco gli scontri più eclatanti

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/11/2023

Chiusura del 23Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Londra , che chiude in flessione dello 0,24%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul ...

I giornali di venerdì 24 novembre 2023 - Sportmediaset Sport Mediaset

Eventi e scadenze del 24 novembre 2023 Teleborsa

Giulia Cecchettin: quella sera è arrivata una chiamata al 112 ma non si è presentato nessuno

L’11 novembre è stato l’ultimo giorno in cui la famiglia di Giulia Cecchettin ha visto in vita la giovane ragazza e anche se Filippo Turetta è stato arrestato per averla uccisa, ci sono alcune cose an ...

Red Magic 9 Pro e Pro+ ufficiali: specifiche al top e prezzi competitivi

I nuovi Red Magic 9 Pro e 9 Pro+ puntano a conquistare il mercato degli smartphone da gaming grazie a specifiche al top e prezzi aggressivi. Processore Snapdragon 8 Gen 3, display AMOLED 120Hz e compa ...