2024 | l' anno in cui ripartiranno mutui e titoli azionari

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) I tassi che dovrebbero iniziare la discesa favorirprestiti immobiliari a migliori condizioni. In Borsa, si aprono opportunità d’acquisto. Ecco perché, mentre continua la corsa alle cedole delle obbligazioni, l’prossimo sarà importante per fare investimenti. Partiamo dalle sicurezze, parole del presidente della Banca centrale europeo, Christine Lagarde, alla mano: la politica monetaria restrittiva che ha portato i tassi di interesse da quota zero del giugno 2022 all’attuale 4,5 per cento è terminata, o quantomeno si è interrotta. L’obiettivo di abbattere l’inflazione che nell’ottobre del 2021 era arrivata al 10,6 per cento non è stato certo raggiunto, anche se gli ultimi dati fben sperare, ma finalmente la strada verso l’agognato 2 per cento (obiettivo dichiarato di Francoforte) sembra essere tracciata e quindi non sarà ...