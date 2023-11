20 euro per provare le scarpe nel suo negozio | “I clienti non hanno alcun rispetto Le provano | fanno le foto e poi comprano online”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) C’è una routine che sta mettendo in seria difficoltà molti negozi fisici, ed è quella di andare nei negozi,dei prodotti – in questo caso delle– e poi comprarli su Internet, di solito a prezzi inferiori. Così, Luca Lanza, un commerciante toscano ha pensato di arginare questa pratica: “Ti provi le? Paghi 20” è il provocatorio messaggio esposto davanti al suo, come riportato da La Nazione. “Non ce lo possiamo davvero permettere con i costi fissi alti che abbiamo a Forte dei Marmi”, chiarisce Lanza, proprietario del “Luca del Forte”, spiegando che “Inondi chi fa questo lavoro ormai da generazioni”. Uno degli aneddoti che lo ha spinto a scrivere il cartello, poi messo in ...