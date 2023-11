Zhang-Inter | sei mesi di tempo | uno scenario di passaggio di proprietà

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Potrebbero essere gli ultimi seidialla guida dell’. È loche delinea The Athletic, analizzando a fondo la questione societaria (e finanziaria) del club e le esposizioni di Suning. LA SITUAZIONE – Stevenha più volte manifestato di volersi tenere l’, ma deve cominciare a sistemare le cose. Il presidente, dalontano dall’Italia, per il momento ostenta sicurezza nonostante tempistiche che iniziano a essere stringenti. Nonostante i ricavi dell’siano saliti a 425 milioni, i debiti del club continuano a essere alti. La perdita nell’ultimo bilancio è di 85 milioni, in calo rispetto ai 140 del 2021-2022 e i 245,6 del 2020-2021. Come noto, in aggiunta, il prestito del 2021 concesso da Oaktree scade fra poco meno ...