Zelig | Un professore | Amore criminale o Le Iene? La tv del 23 novembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un”. Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e ad affrontare i disagi e gli imbarazzi di questa nuova situazione. Ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Convocato in presidenza, Simone vinterrogato circa il ferimento di Ernesto; nel frattempo, gli amici di quest’ultimo hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di ”– Storie di femminicidio”, condotto da Emma D’Aquino. Il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di ...