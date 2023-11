Zelig 2023 | le anticipazioni | i comici e gli ospiti della prima puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Questa sera, 23 novembre, su Canale 5 va in onda ladi, lo storico show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Nel cast ritroveremo alcuni deiche hanno fatto la storia del programma, oltre a nuovi e giovani talentità. In tutto sono previste tre nuove puntate, ogni giovedì inserata. Di seguito lee ie cast In onda dall’ormai storico Teatro degli Arcimboldi, a Milano, alla conduzione la collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada per un nuovo ciclo di puntate. Vedremo i più grandi nomirisata. Si alterneranno ...