Yuki's Sun, l'esordio alla regia di Hayao Miyazaki

Il titolo del progetto è's(in originaleno Taiyo ) e risale al 1972, quando Miyazaki era appena un trentenne e mancavano ancora ben 13 anni alla fondazione dello Studio Ghibli . ...

Yuki's Sun, l'esordio alla regia di Hayao Miyazaki Movieplayer

BETTING GUIDE: Who looks set to star as the sun sets on the 2023 season in Abu Dhabi Formula 1

Yuki's Sun, l'esordio alla regia di Hayao Miyazaki

Su Mubi è disponibile Yuki's Sun, pilot del 1972 di una serie mai prodotta ed esordio alla regia di Hayao Miyazaki in cui è possibile trovare già molto della sua poetica cinematografica.

Celtic have ‘scouted’ Irish wonderkid who holds unique record but has transfer interest from Manchester United

CELTIC have been scouting an Irish wonderkid but face the stiffest of competition for his signature, reports suggest. Brendan Rodgers has already started talking about his plans for the January ...