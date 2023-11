Yokohama | Nardi e Fonio ai quarti di finale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luca(118) e Giovanni(299) si sono qualificati per ididel challenger giapponese di(80.000 $ di montepremi sul cemento).ha superato il qualificato Kalin ...

Luca(118) e Giovanni Fonio (299) si sono qualificati per i quarti di finale del challenger giapponese di(80.000 $ di montepremi sul cemento).ha superato il qualificato Kalin Ivanovski (323) per 62 64, Fonio invece ha battuto lo svizzero Leandro Riedi (208) per 46 76 64.sfiderà ai ...

Il pesarese Nardi si prepara alle Finals di Gedda: «Ora alla Next Gen con i più forti. Vorrei avvicinarmi alla Top100»

PESARO Oramai è tra i più forti under 21 del mondo. Un traguardo certificato dalla raggiunta qualificazione alle Finals Next Gen che testimonia il suo talento indiscusso, ...