XXXIX edizione Premio Città di Cava de' Tirreni sabato 25

L'2023 del Concorso ha mantenuto i numeri "importanti" di quelle precedenti: oltre 150 le opere in gara per la Narrativa Edita negli ultimi tre anni e per quella Inedita, che fa emergere ...

XXXIX edizione Premio Città di Cava de’ Tirreni sabato 25 Gazzetta di Salerno

ARTOUR-O il MUST 2023, a Firenze dal 23 al 26 novembre: la ... lamiafinanza

XXXIX edizione Premio Città di Cava de’ Tirreni sabato 25

Il prossimo 25 novembre alle 18, nell’auditorium San Giovanni di Cava de’ Tirreni, si concluderà la trentanovesima edizione del Premio letterario Città di ...

Fihav-2023, espressione del sostegno dato a Cuba nell’ambito commerciale

La Fiera Internazionale de L’Avana Habana se consolida como la più importante borsa commerciale di Cuba e dei Caraibi, uno spazio che dimostra l’interesse internazionale al mercato cubano e un appoggi ...