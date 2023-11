X Factor | Morgan risponde a Fedez | “È un ragazzo che ha paura di morire | sono io che dovrei denunciarlo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) X: “È unche hadi” Non si placano i botta e risposta tra: dopo le dichiarazioni del rapper, il quale aveva rivelato i reali motivi dietro l’allontanamento del cantante da X, ora arriva al replica di, infatti, aveva dichiarato a Striscia la Notizia che“Non è stato mandato via per il ‘vaffa’ ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. Il rapper, poi, aveva smentito quanto ...