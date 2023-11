X Factor | Morgan non verrà sostituito ma per il futuro c’è Riccardo Zanotti?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si moltiplicano i rumours sul dopoa “X”. In base alle ultime informazioni, non è prevista la sostituzione del cantante e giudice con cui nei giorni scorsi il programma ha chiuso la collaborazione con effetto immediato. Lo storico frontman dei Bluevertigo aveva un gruppo ancora in gara, gli Astromare, e il loro destinodeciso a breve: non è ancora chiaro se passeranno a un altro giudice o resteranno senza. In prospettiva, per quanto riguarda i possibili sostituti di, stanno circolando diversi nomi. Fra loro spiccano il bergamasco, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Samuel dei Subsonica, Elio, cantante di Elio e le storie tese, Rosa Chemical, Lazza e Annalisa. L’attesa tra gli appassionati telespettatori sta crescendo sempre più e si ...