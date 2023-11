(Di giovedì 23 novembre 2023) Un soffio di novità sferza il palco di X2023: gli, il giovanissimo duo di musicisti che ha già catturato l’attenzione e i cuori del pubblico, annunciano una svolta significativaloro avventura nel famoso talent show. A partire dal quinto Live Show, i due artisti, precedentemente sotto la guida di Morgan, entrano a far parte delladiAngiolini, una mossa che promette di portare nuova energia e sfaccettature musicali al programma. Insieme a Matteo Alieno ed Angelica, glipronti a stupire nuovamente i fan e gli spettatori. Fonte: IPAGlia X2023 Chiglidi X2023 Nonostante la loro giovane età, ...

‘X Factor’ - Morgan : “Gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

‘X Factor’ - Morgan : “Gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

‘X Factor’ - Morgan : “Gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

‘X Factor’ - Morgan : “Gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore”

Morgan, dal genio alla sregolatezza in un giro di do

In fondo ha (sempre) ragione Fiorello: "Se chiami Morgan in tv efai fare il Morgan poi non ti ...

X Factor 2023, stasera quinto live con tre giudici. Ospite Max Pezzali Sky Tg24

Morgan dopo X Factor: Gli Astromare ad Ambra Così le insegnano ... Fanpage.it

‘X Factor’, Michielin ribatte a Morgan: “Non faccio parte di nessuna combriccola”

"Io nella 'combriccola' sostenuta da Warner Sono in Sony da quando ero un'adolescente". Così Francesca Michielin risponde alle accuse dell’ex giudice di X Factor Morgan, che aveva puntato il dito ...

X Factor, gli Astromare finiscono nella squadra di Ambra: chi sono

Un soffio di novità sferza il palco di X Factor 2023: gli Astromare, il giovanissimo duo di musicisti che ha già catturato l’attenzione e i cuori del pubblico, annunciano una svolta significativa ...