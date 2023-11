X Factor | Fedez | “Morgan violento con le lavoratrici Sky Su di me cose gravissime” La replica | “Ha paura di morire | comprendo sfoghi e debolezze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Continua la battaglia diin nome della verità su quanto accaduto dietro le quinte di “X2023” e del perché sia stato cacciato via. Durante una conferenza stampa singolare su Whatsapp il cantautore aveva puntato il dito controaccusandolo di essersi comportato con lui in modo “”, di aver “bestemmiato” e urlato davanti a lui con in braccio la sua bimba di tre anni.a Striscia la Notizia ha smentito tutte le circostanze: “ha dettogravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario”. Si è detto in questi giorni “se ...