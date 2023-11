(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – "ha detto cose gravi e io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. Indovrà dimostrare ciò che ha detto". Cosìal quale Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro, dopo le dichiarazioni rilasciate all'inviato di 'Striscia la notizia',

X Factor, Fedez: "Morgan smentisca o finisce in tribunale"

Cosa ha detto Morgan su XAnche Morgan, dopo l'espulsione dal talent di Sky Xha ricevuto un Tapiro d'oro. "Xè tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni ...

Morgan licenziato da X Factor, la replica dell’ex giudice e l’attacco a Fedez: “Diceva cose terribili” Radio Deejay

Morgan fuori da X Factor, Fedez minaccia querela: «Ha detto cose gravi, deve smentire o lo farà in tribunale» Open

X Factor, Fedez: "Morgan smentisca o finisce in tribunale"

Il rapper: 'Non è stato mandato via per il 'vaffa' ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ...

X Factor 2023, Quinto Live Show: Astromare entrano nella squadra di Ambra, ospite Max Pezzali

Nel quinto Live Show di X Factor 2023, giovedì 23 novembre, ospite Max Pezzali e a lui sarà dedicata tutta la seconda manche. Gli Astromare entrano nella squadra di Ambra.