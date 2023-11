X Factor | assegnazioni 5° Live | Morgan fuori e la manche per Max Pezzali

(Di giovedì 23 novembre 2023) A X, ecco leper il 5°Show in programma stasera, giovedì 23 novembre, in diretta su Sky Uno. Si tratta del primoshow senza, giudice allontanato dalla produzione qualche giorno fa. Conda X, i giudici dell’edizione 2023 restano tre. Vedremo quindi Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini alla guida delle squadre. I concorrenti diche fine hanno fatto? Semplice: saranno seguiti, da subito e fino alla fine del programma, da un altro giudice, già deciso. 5°particolarmente ricco, dunque, in casa Sky Uno. Questo è il primo senzain giuria e il primo a dedicare un’interaad un ospite. Stiamo parlando ...

X Factor 2023, stasera quinto live con tre giudici. Ospite Max Pezzali

...15 e in streaming solo su Now, va in onda il quinto live di X2023 ( LO SPECIALE ). A ... la prima conlibere, la seconda a tema, interamente dedicata al superospite della serata, ...

X Factor 2023, stasera quinto live con tre giudici. Ospite Max Pezzali Sky Tg24

X Factor 2023: anticipazioni del 23 novembre, la prima puntata senza Morgan La Gazzetta dello Sport

X Factor 2023 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quinta puntata, 23 novembre

Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera ... si esibirà in una performance realizzata in esclusiva per X Factor.

X Factor 2023: anticipazioni del 23 novembre, la prima puntata senza Morgan

X Factor 2023 riprende dopo la cacciata di Morgan: ecco le anticipazioni e i brani dedicati a Max Pezzali della serata di giovedì 23 novembre.