X Factor | Ambra si prende in squadra i concorrenti di Morgan

Morgan licenziato da X Factor - fuori dalla giuria con effetto immediato per gli insulti a Fedez - il vaffa ad Ambra e la presa in giro di Michielin

X Factor - Sgarbi su Morgan : "Licenziato? Nessuno preparato come lui" - poi l'affondo a Fedez e Ambra : "Loro restano - allora la musica non è un requisito - vanno bene i dilettanti"

X Factor, Fedez: 'Morgan smentisca o finisce in tribunale'

... che ha accusato il marito di Chiara Ferragni di essere uno dei principali responsabili del suo allontanamento da X. Morgan 'non è stato mandato via per il 'vaffa' ad, la depressione, ...

X Factor 2023 senza Morgan: il nuovo giudice degli Astromare è Ambra Angiolini Fanpage.it

Astromare a X Factor ora in gara con squadra di Ambra Angiolini Agenzia ANSA

Fedez: «Morgan a X Factor era violento con le lavoratrici di Sky». Lui replica: «E' malato e ha paura di morire, gli interessano solo i soldi»

Il licenziamento di Morgan da X Factor diventa un caso mediatico che si combatte a suon di accuse tra l'ex cantante dei Bluvertigo e Fedez. Il rapper ha fatto dichiarazioni, pesantissime, ...

Il rapper: 'Non è stato mandato via per il 'vaffa' ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ...