WWF protegge le specie a rischio anche a Natale | nuova campagna adozioni

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 novembre 2023) In collaborazione con Think Cattleya e Accenture Song, WWF Italia da il via allain vista del. Un video inaugura questo nuovo progetto che ribadisce la sostenibilità e, allo stesso tempo, il desiderio dire la biodiversità e la natura. Per la regia di Wolfberg e la direzione creativa di Accenture Song prende il via laWWF di. Il progetto parte dal video Cruelty for Good nel quale, in momenti della vita quotidiana, sono riprese persone che hanno scelto di adottare un peluche del WWF rappresentante una delle tanteestinzione oggi presenti nel mondo. Con la, infatti, è possibile adottare simbolicamente una tigre, un ...