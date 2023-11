WWE | Survivor Series sold out a Chicago | superata l’affluenza di WM 22

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con: War Games. Ad ospitare il PLE sarà l’Allstate Arena di. Come sappiamo,rappresenta un ottimo mercato per il pro wrestling ed è molta l’attesa per l’imminente evento WWE, complice anche le voci del possibile clamoroso ritorno dell’eroe locale, ossia CM Punk. Certa, invece, sarà la presenza di Randy Orton, che tornerà in azione dopo 18 mesi di assenza per infortunio.è già praticamenteout. Meglio di WM 22 Secondo quanto evidenziato dall’account social WrestleTix,out. Sono stati venduti 17.157 mila biglietti, a fronte di una disponibilità di 17.218 mila. Restano, quindi, solo 61 ...

WWE: Rivelati i possibili vincitori di Survivor Series *SPOILER* Spazio Wrestling

SideTalk Slam #233 - Pronostici per WWE Survivor Series 2023 World Wrestling

WWE Survivor Series 2023 Odds: Every Match Winner Predicted

As the WWE Survivor Series 2023 approaches, the excitement within the wrestling community is palpable. This year’s event, set to unfold this Saturday, promises a spectacle of high-octane matches. The ...

AEW: A Collision ancora Continental Classic, stavolta tocca alla Blue League!

Dopo i primi tre incontri svoltisi nella puntata di Dynamite di ieri notte, e dedicati alla Gold League, in quel di Collision inizierà il Continental Classic dell'altro gruppo, quello della Blue Leagu ...