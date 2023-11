WWE | Nuove indiscrezioni su AJ Styles ma il ritorno non arriva mai Possibile ormai un suo arrivo post-Survivor Series?

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo diversi rumor nell’ultimo mese, AJnon ha ancora fatto il suoin WWE nonostante, come ampiamente confermato, la sua assenza non sia dovuta a problemi fisici ma solamente dovuta ad una scelta creativa ben precisa. Con Luke Gallows infortunato e Karl Anderson ancora ai box, ildel Phenomenal One è imminente secondo Ringsidenews, con alcuni fan che hanno pensato subito a lui per quanto concerne il nome dietro i continui riferimenti di Shinsuke Nakamura dell’ultimo periodo. Dopo aver saltato la puntata di Smackdown dello scorso 10 novembre nel quale avrebbe dovuto presenziare, sembra dunque davvero imminente ildi AJfuori da circa due mesi (dall’assalto della Bloodline, con la quale potrebbe tornare a rivaleggiare). E’ però ...

WWE : Becky Lynch in cerca di nuove sfidanti - ma Natalya “ruba” l’opportunità

WWE : La compagnia avrebbe testato nuove cinture per i Tag Team Champions

Svolta epocale: UFC e WWE si fondono

...forme di contenuti e dividere altre fusioni e acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la nostra solida scuderia di marchi. Io, insieme all'attuale team di gestione della, non ...

La WWE prepara tutto per il ritorno di Randy Orton: nuovi prodotti ... World Wrestling

La sorella di Bray Wyatt rivela nuove foto mai viste del fratello ... World Wrestling

Quanti giochi sono usciti nel 2023 su PlayStation Plus

Nel 2023 sono usciti decine di giochi su PlayStation Plus, suddivisi tra i tier Essential, Extra e Premium: giochi recenti, titoli più datati, nuove uscite al day one e classici per le vecchie console ...

WWE: Probabile l’acquisto di un’ex campionessa della NWA

Al Performance Center è stata avvistata una ex campionessa della NWA. Si pensa abbia firmato per NXT, sarebbe un ottimo colpo per la WWE ...