Wilders incompatibile per il Ppe Ue | modello Tajani con la Lega

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Forza Italia si muove nell'ottica di quelle che sono le alleanze compatibili per il Ppe. Non conosco nei dettagli il programma di, ma mi sembra proprio che valga lo stesso discorso per i tedeschi di Alternative für Deutschland, quindi entrambi non compatibili per il Partito... Segui su affaritaliani.it

"Ci sono per noi dei paletti oltre i quali non possiamo andare, vale per Afd e credo proprio anche per gli olandesi del PVV. Ovviamente questo veto non si estende alla Lega che invece è assolutamente ...

“Non odio i musulmani, odio l’Islam”. Sosteneva che la religione islamica fosse incompatibile con la società occidentale. Wilders ha paragonato in passato il Corano al Mein Kampf di Adolf Hitler. A ...