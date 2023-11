Vorrei che sparisse ma | fuori l' audio-confessione di Giulia su Filippo

(Di giovedì 23 novembre 2023) La storia diCecchettin ha sconvolto l'Italia. La 22enne sparita nel nulla insieme all'ex fidanzato è stata poi ritrovata, a distanza di una settimana, senza vita e abbandonata in un canalone.Turetta, il presunto assassino, dopo una fuga folle, è stato fermato e arrestato in Germania, per poi essere rinchiuso in una cella del carcere di Halle. C'è il via libera del tribunale tedesco all'estradizione del giovane che, stando a quanto si apprende, avrebbe confessato ai poliziotti di aver "pensato di farla finita". Ieri sera, però, si è aggiunto un tassello a questa tragica vicenda. Il Tg1 ha diffuso, prima dell'approfondimento di Chi l'ha visto, unin cui proprioparla dei problemi del rapporto condopo la rottura. Si tratta di una nota vocale in cui la ...

Giulia Cecchettin in un audio : "Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita". Turetta forse già domani in Italia

Giulia Cecchettin in un audio : “Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita”. Turetta forse già domani in Italia

Giulia Cecchettin in un audio : “Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita”. Turetta forse già domani in Italia

L'audio di Giulia Cecchettin: 'Non sopporto più Filippo, vorrei sparire ma ho paura che lui si faccia del male'

E ancora: "Parolesuonano come ricatto.fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa perché ho troppa paurapossa farsi male".

Audio di Giulia, 'vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita' Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, l'audio: 'Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita' Sky Tg24

Filippo Turetta: “Mi sono puntato più volte il coltello alla gola, avrei voluto schiantarmi”

Vigonovo (Venezia). «Questa cosa - il fatto che io vorrei non vederlo più, perché inizio a non sopportarlo più - mi pesa. E non so come sparire. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so ...

Le parole di Giulia, l’attesa di Gaza

«Non ce la faccio più a stare dietro a Pippo, non lo sopporto più, vorrei che lui, almeno per un periodo, sparisse. Ho l’impulso di scrivergli per abitudine, però vorrei che sparisse, ma questa cosa a ...