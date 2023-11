“Vorrei che sparisse dalla mia vita” | gli audio di Giulia sulla fine rapporto con Filippo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Vigonovo, 23 novembre 2023 – Proseguono gli accertamenti della Procura di Venezia su quanto accaduto dopo la chiamata del testimone al 112 in cui segnalava una lite in corso nel parcheggio in via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia). Lo apprende l’Adnkronos da fonti qualificate. E’ da accertare se i carabinieri siano partiti per verificare quella chiamata d’allarme oppure l’auto con sirena non abbia mai raggiunto il luogo in cuiCecchettin è stata accoltellata (leggi qui). Una sosta di pochi minuti, prima che l’auto diTuretta – accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata – si dirigesse verso la zona industriale di Fossò, dove la 22enne è stata uccisa. Dalle telecamere che riprendono l’auto in movimento la Fiat Punto non è rimasta ferma nel parcheggio per più di 5 minuti.Turetta in Italia sabato Quanto a ...