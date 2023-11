(Di giovedì 23 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il camion elettrico pesante di, ilFH, è stato selezionato come Internationalof the. Nel motivare la propria decisione, la giuria ha elogiato le prestazioni del camion elettrico, l’accelerazione fluida, la silenziosità e il comportamento privo di vibrazioni. “Con l’introduzione dell’FHs ha fornito una gamma di veicoli elettrici a batteria all’avanguardia, adatti a un’ampia gamma di operazioni di trasporto. E’ la prova che la transizione energetica sta guadagnando forza anche nel difficile contesto economico odierno”, ha affermato Gianenrico Griffini, Presidente dell’Internationalof the. Roger Alm, Presidente di ...

Volvo FH Electric vince il premio 'Truck of the Year 2024'

Volvo FH Electric vince il premio 'Truck of the Year 2024'

ROMA - Il camion elettrico pesante di, ilFH, è stato selezionato come International Truck of the Year 2024. Nel motivare la propria decisione, la giuria ha elogiato le prestazioni del camion elettrico, l'accelerazione fluida, ...

Volvo FH Electric è il Truck of the Year 2024 Uomini e Trasporti

GLS, arriva il primo camion elettrico Volvo OmniFurgone.it

EMG orders fully electric 19 tonne tender vehicle

EMG has ordered its first fully electric 19 tonne rigid tender vehicle, from Volvo.

Volvo FH Electric vince il premio “Truck of the Year 2024”

ROMA (ITALPRESS) – Il camion elettrico pesante di Volvo, il Volvo FH Electric, è stato selezionato come International Truck of the Year 2024. Nel motivare la propria decisione, la giuria ha elogiato l ...