Volley | Blengini prima scelta della Bulgaria per il nuovo CT L’ex allenatore azzurro dovrebbe però lasciare Civitanova

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gianlorenzoè il primo candidato a diventare ilCommissario Tecniconazionale bulgara dimaschile a partire dalla prossima stagione. L’attualeLube, se dovesse accettare la proposta di un contratto 3+2 (con vista sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028), sarebbe costretto ala panchina dia maggio per dedicarsi completamente al ruolo di CT. Il Consiglio di AmministrazioneFederazione di Sofia ha scelto il tecnico torinese ed in questa fase sono in corso le trattative per trovare un accordo. “Abbiamo avuto colloqui con diversi candidati. Dopo lo screening che abbiamo fatto, abbiamo scelto tre candidati da sottoporre al ...