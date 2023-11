Vlahovic contro il tabù Inter | pochi gol e diversi dispiaceri ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha perso il posto da titolare nella Juventus in queste ultime partite, mal’vorrebbe prendersi la sua rivincita. I nerazzurri unper lui.? Dusannon gioca una partita da titolare con la maglia della Juventus dal 23 settembre, ovvero dalla sconfitta rimediatail Sassuolo per 4-2. Da lì in avanti, i bianconeri hanno svoltato centrando 19 punti in 7 partite e mantenendo l’imbattibilità per oltre 700 minuti. A sostituirlo Moise Kean. A dir la verità, la svolta non è però avvenuta in termini realizzativi, visto cherimane ancora con 4 gol il miglior realizzatore della Juventus. In queste sette partite senza titolarità: Kean e Chiesa hanno segnato zero volte e Milik solo due. Domenica sera c’è ...