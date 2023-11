Vizela vs Estrela Amadora – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilospiterà l’venerdì 24 novembre nel quarto turno della Taca de Portugal, con entrambe le squadre che cercheranno di mettere da parte la loro forma in campionato. Nessuna delle due squadre sta vivendo un momento positivo nella Primeira Liga, ma il calcio ad eliminazione diretta dovrebbe rappresentare una gradita distrazione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha faticato in campionato finora, avendo vinto solo due delle 14 partite disputate fino a questo momento, per questo la distrazione della Taca de Portugal sarà ...