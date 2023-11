Violenza sulle donne | Papa | educare gli uomini a relazioni sane

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilscende in campo con un nuovo pressante appello per arginare la. "Vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie dicontro le, quanto sia urgenteal rispetto e alla cura: formarecapaci di", dice Bergoglio ricevendo in udienza le Delegazioni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc), dell’Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi), dell’Associazione “Corallo” e dell’Associazione “Aiart – Cittadini mediali. (BASTA - LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO I FEMMINICIDI)"Comunicare è formare l'uomo - aggiunge Francesco -. Comunicare è formare la società. Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a ...

'Ho detto NO', a Varano Borghi una serata di letture, musica e arte contro la violenza sulle donne

V enerdì 24 novembre il Comune di Varano Borghi in collaborazione con VaranoLegge propone una serata di musica, letture e arte per dire no allacontro le donne. La musica sarà curata da Roberta Giorgio e saranno in mostra opere di Celeste Sartorio, mentre a voci di donne saranno affidate le letture dei brani scelti. Qui la locandina ...

Violenza sulle donne, l’allarme della Procura di Milano: “Denunce per stupro raddoppiate ma… Il Fatto Quotidiano

Omicidio Cecchettin. Stella Di Bartolo del Telefono Rosa: «Se vi controlla il telefonino non vi ama: donne, parlate!»

TREVISO - «Ho sentito di Giulia...povera ragazza...ho rivissuto tutto quello che è successo a me... questo è un incubo da cui non si esce mai. Mi ha riportato fuori tutto, ...

Avvocati e studenti del liceo Carlo Jucci in campo contro la violenza sulle donne

RIETI - Avvocati in campo a Rieti, insieme agli studenti liceali, per un’iniziativa organizzata domani mattina (ore 10) nell’aula consiliare della Provincia in occasione della ...