Violenza sulle donne | il Senato approva all’unanimità il disegno di legge Roccella

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mercoledì ilhato in via definitiva ildisul contrasto alladegli uomini nei confronti delleche era stato presentato diversi mesi fa dalla ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia: la Camera lo aveva giàto a ottobre, perciò il testo entrerà in vigore dopo la promulgazione da parte del presidente della Repubblica. Al suo interno ci sono una serie di misure che hanno l’obiettivo di rafforzare le norme già previste dal cosiddetto “Codice rosso”, cioè la precedentecontro lache esiste dal 2019 e che introdusse tra le altre cose il reato di revenge porn (cioè la pratica di diffondere ...