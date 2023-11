Violenza su donne modifica Dna vittime | studiare ‘cicatrici’ per prevenzione

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Le modifiche al Dna causate dallasullepotrebbero essere ancora più estese di quanto emerso finora dagli studi scientifici. E scoprire fino a che punto si estendono e per quanto tempo perdurano queste 'cicatrici' potrebbe essere la chiave per fare una'di precisione', che limiti al massimo l'insorgenza di patologie

Convegno all'Iss su progetto EpiWe: "Modificazioni epigenetiche più estese di quanto emerso finora"

