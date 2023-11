Violenza su donne modifica Dna vittime | studiare ‘cicatrici’ per prevenzione

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Le modifiche al Dna causate dallasullepotrebbero essere ancora più estese di quanto emerso finora dagli studi scientifici. E scoprire fino a che punto si estendono e per quanto tempo perdurano questepotrebbe essere la chiave per fare una‘di precisione’, che limiti al massimo l’insorgenza di patologie che potrebbero avere origine da un trauma o da unasubita. A questo scopo è iniziata la fase multicentrica del progetto ‘EpiWe’, presentata oggi durante il convegno del ‘Progetto multicentrico EpiWe, epigenetica dellasulle: verso unadi precisione’, che si è tenuto a Roma, nella sede dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Lo studio pilota EpiWe (Epigenetics ...

Giulia Cecchettin - Non una di meno invita la sorella Elena alla manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne : «Marcia con noi in prima fila»

"No alla violenza - si all'equità. Donne e uomini in movimento"

Violenza sulle donne, Meloni: 'Disposti a lavorare ancora insieme'

Nell'aula del Senato un breve ricordo di Giulia Cechettin

Violenza sulle donne, chiediamoci: «Perché» Le risposte in una serata-evento al Manzoni di Milano Corriere della Sera

Violenza donne: pm Genova, problema strutturale della società

Sono in crescita i reati contro le donne. A confermalo sono i dati raccolti dal pool ... anno sono state 257 le denunce per maltrattamenti in famiglia, 73 quelle per violenza sessuale a cui si ...

Dell'Orto,'picchiata da mio padre perché giocavo a football Usa'

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - 'Da ragazza mio padre mi picchiava perché non voleva giocassi a football americano. Era uno sport da maschi, secondo lui, ...