Violenza su donne | inaugurata al Commissariato di gela ' Una stanza tutta per se'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio, alla presenza del Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, è stata, all'interno deldi Pubblica Sicurezza di, diretto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Felice Puzzo, una sala ascolto protetto dedicata alle vittime di violenze. Il progetto “Unaper sé” è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Associazione Soroptimist International Italia, Club di. L'iniziativa permetterà di creare uno spazio protetto per l'ascolto delle vittime, secondo le linee guida descritte nelle convenzioni internazionali e per l'espletamento delle attività richieste dalle norme del c.d. “Codice Rosso”. La realizzazione di un ambiente protetto si rende utile per ...