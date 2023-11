Violenza su donne | femminicidi al centro del dibattito social nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ricercacom, il caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin ha generato 16 milioni di interazioni in una settimana Dall’inizio del, sono 105 i casi dio registrati in Italia: un numero enorme che preoccupa l’opinione pubblica. Una ricerca diCom, condotta con l’ausilio della piattaformaData e fortemente voluta da Codere Italia – nell’ambito del suo progetto “Innamòrati di Te” –, ha analizzato le conversazioni relative a questo tema. Dal 1° gennaio al 20 novembre, le menzioni del tema su web enetwork sono state oltre 852mila ed hanno generato oltre 120 milioni di interazioni. Lo studio ha inoltre messo a confronto le menzioni e le interazioni sul temacon altri temi critici come l’immigrazione ...