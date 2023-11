Violenza su donne | femminicidi al centro del dibattito social nel 2023

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Dall’inizio del, sono 105 i casi dio registrati in Italia: un numero enorme che preoccupa l’opinione pubblica. Una ricerca diCom, condotta con l’ausilio della piattaformaData e fortemente voluta da Codere Italia – nell’ambito del suo progetto “Innamòrati di Te” –, ha analizzato le conversazioni relative a questo tema. Dal 1° gennaio al 20 novembre, le menzioni del tema su web enetwork sono state oltre 852mila ed hanno generato oltre 120 milioni di interazioni. Lo studio ha inoltre messo a confronto le menzioni e le interazioni sul temacon altri temi critici come l’immigrazione (638 mila menzioni e 38 milioni di interazioni), i cambiamenti climatici (311 mila menzioni e 73 milioni di ...

Papa Francesco: "Formare uomini capaci di relazioni sane"

Bergoglio: "Comunicare è formare l'uomo. Comunicare è formare la società" Il Papa scende in campo con un nuovo pressante appello per arginare lasulle, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin e l'aggressione a Erba dove un giovane ha gettato l'acido in faccia alla sua ex. "Vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle ...

La Basilica di Cascia sarà rossa contro la violenza sulle donne

"Profondamente colpite" dalla storia della giovane Giulia Cecchettin, le monache del monastero Santa Rita da Cascia, ribadiscono il loro "no alla violenza" illuminando ... priora del monastero - le ...

Violenza donne: iniziative presso le sedi Inps della Campania

Domani, venerdì 24 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", l'INPS realizzerà, su tutto il territorio nazionale, delle significative ...