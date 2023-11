Violenza su donne | femminicidi al centro del dibattito social nel 2023

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Dall’inizio del, sono 105 i casi dio registrati in Italia: un numero enorme che preoccupa l’opinione pubblica. Una ricerca diCom, condotta con l’ausilio della piattaformaData e fortemente voluta da Codere Italia – nell’ambito del suo progetto “Innamòrati di Te” –, ha analizzato le conversazioni relative a questo tema. Dal 1° gennaio al 20 novembre, le menzioni del tema su web enetwork sono state oltre 852mila ed hanno generato oltre 120 milioni di interazioni. Lo studio ha inoltre messo a confronto le menzioni e le interazioni sul temacon altri temi critici come l’immigrazione (638 mila menzioni e 38 milioni di interazioni), i cambiamenti climatici (311 mila menzioni e 73 milioni di interazioni), ...

Diecimila donne in corteo:"Guai a chi ci tocca". E oggi, giovedì 23, di nuovo in piazza con il flashmob al Nettuno

Ma quale minuto di silenzio, quale simbolico presidio. Si sono prese la città. Una marea di migliaia di persone (anche uomini, ma soprattutto) che non si tiene, che straborda, che grida. E fa rumore. Per Giulia, e per tutte le altre. Diecimila teste, migliaia di mani, un solo corpo. Un corteo lunghissimo, partito da piazza VIII Agosto ...

Violenza contro le donne, il Papa: “Formare uomini capaci di relazioni sane” la Repubblica

Mattarella: la violenza sulle donne è un ignobile fenomeno

Roma, 23 nov. (askanews) - La violenza sulle donne è un ignobile fenomeno. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di partecipanti al "Wom ...

25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ad Agropoli un incontro di sensibilizzazione

Un’esposizione vibrante e commovente che si propone di trasmettere un potente messaggio di speranza, possibilità e resistenza contro l’abuso e la violenza di genere. L’ispirazione, dietro questa ...