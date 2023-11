Violenza su donne | Cortellesi scrive a senatori | “Nelle scuole formare all’affetto e al rispetto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 novembre 2023) A Palazzo Madama la proiezione del film 'C'è ancora domani'. La regista: "di genere cessi di essere un indegno fenomeno sociale che ogni giorno affligge il paese" Non è in Sala Koch la regista Paolamentre ministri,e deputati -assieme a tanti giovani- stanno vedendo la pellicola ‘C’è ancora domani’, che per iniziativa del presidente del Senato La Russa viene proiettata a Palazzo Madama. Ma la regista non fa mancare un suo messaggio che raggiunge i. “Ringrazio per aver invitato il mio film in questa sede prestigiosa. Per motivi personali e inderogabili purtroppo non posso essere presente, mi dispiace”,la cineasta in un messaggio: “Tuttavia, non avrei saputo aggiungere molto a quello che ho già raccontato attraverso il film su un tema che mi sta molto a ...