Violenza donne | Spalletti ' papà ruolo serio su educazione figli'

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Ci siamo già espressi in maniera pesante e non si torna indietro da quello che si è detto. Una delle cose sarebbe educare iin un certo modo, quello delè un altro mestiere che va fatto in ...

Bper : ‘Insieme per le donne’ - un impegno collettivo contro la violenza economica

Un'offensiva di buoni esempi: come bisogna combattere la violenza sulle donne

L'Italia non può perdere la battaglia di civiltà che permetterà di combattere lacontro le. I giovani di oggi non riescono ad accettare i 'no' e le sconfitte e hanno davanti a loro troppi esempi sbagliati, a partire da quelli che emergono da alcuni brani della ...

I post choc dell’avvocato di Filippo Turetta: «Violenza sulla donna Se ubriaca è sempre scusata. Le vittime... Corriere della Sera

Violenza contro le donne, Schlein chiama Meloni: “Cerchiamo terreno comune sulla prevenzione”. Ma il Senato è… la Repubblica

Meloni: lotta a violenza su donne terreno su cui lavorare insieme

Roma, 23 nov. (askanews) - "Voglio ringraziare per il lavoro che tutti i gruppi parlamentari hanno fatto per le norme di contrasto alla violenza contro le donne, dimostra che al di là delle tante pole ...

Senato, la premier Meloni: “Nessun ritardo sul Pnrr e orgoglio per i dati sull’occupazione delle donne”

Non a caso la premie , come i ministri, ha sulla giacca il nastrino bianco con una macchia rossa, simbolo della lotta alla violenza delle donne. E non a casa l’esordio è nel ricordo di Giulia ...