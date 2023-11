Violenza di genere | il funzionario che esegue gli ammonimenti | «Guarda che ti tengo d’occhio» E la recidiva scende al 10 per cento

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per il vicequestore aggiunto di Milano che da due anni si occupa di violenze diesiste un «prima» e un «dopo». Prima che tutto sfoci in reato; dopo il superamento della linea rossa e la comparizione davanti a un giudice. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. «La partita», per Stefano Veronesi, «si gioca sul prima, ovvero sulla prevenzione». Ciò significa che lo strumento essenziale, nella mani delle forze dell’ordine, è l’ammonimento del questore. In estrema sintesi: dopo una breve istruttoria e su segnalazione di determinate figure – famiglie, amici, vicini, medico – la polizia interviene per mettere in guardia la persona affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni. Un provvedimento, sotto forma di avvertimento, che serve a evitare che il destinatario commetta un reato. «Succede che la donna voglia chiedere aiuto alle forze dell’ordine ...