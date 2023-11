Violenza contro donne | Lupi | “E’ solo punta dell’iceberg”

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Quotidiano Nazionale’ sono arrivate le parole da parte di Maurizioper quanto riguarda il nuovo ddl approvato in Senato Per Mauriziola giornata di ieri al Senato è stata inevitabilmente importante. Ovvero quella riguardante l’approvazione del ddl Roccellalasulle. Anche se, allo stesso tempo, ha voluto frenare gli entusiasmi visto che la strada da affrontare in questo tema è ancora molto lunga e complicata. Di questo, e molto altro ancora, ne ha discusso in una intervista rilasciata al ‘Quotidiano Nazionale‘. Il numero uno di ‘Noi Moderati‘ ha precisato che la legge passata è un dato positivo per tutti. Maurizio(Ansa Foto) Notizie.comAnche se ribadisce: “Questa è solamente la...