Violenza | 153 pazienti seguiti al Papa Giovanni | “Quella sposa sfregiata al viso il giorno del matrimonio”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Bergamo. Nessun caso deve lasciare indifferenti, ma ce ne sono alcuni che inevitabilmente colpiscono più di altri per la loro efferatezza. È il caso di una ragazza di origine straniera, arrivata al pronto soccorso dell’ospedaleildel suo. “Era sera, aveva uno sfregio alrimediato dopo una lite con il marito” racconta Antonella Mangili, infermiera e psicoterapeuta dell’equipe del centro Eas (Emergenza di alta specializzazione). Questa donna, arrivata al pronto soccorso in codice rosso per ferita da arma bianca, fa parte dei 153che nell’ultimo anno (ottobre 2022-ottobre 2023) sono stati inseriti nel Percorsodel. La più giovane è una bimba di 1 anno che ha subito una ...