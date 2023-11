Vince l' estrema destra di Wilders | frontiere chiuse | addio Kiev e Nexit

(Di giovedì 23 novembre 2023) Vittoria clamorosa per il Partito per la Libertà, che chiede un referendum per l'uscita dal blocco dei 27. Leader vicino a Israele, molto lontano dall'Ucraina. Per governare serve una coalizione Segui su affaritaliani.it

Olanda - vince l'estrema destra di Gert Wilders : “Adesso non possono più ignorarci”

Nei Paesi Bassil'destra. Un risultato inatteso in particolar modo per le dimensioni del successo del Partito della Libertà (PVV) che dovrebbe conquistare circa 35/36 dei 150 seggi in Parlamento, più ...

L’alleanza di sinistra guidata dall`ex commissario europeo Frans Timmermans è destinata a arrivare seconda con 25 seggi. Occhi puntati sulla ...

In Olanda l’estrema destra di Geert Wilders e del suo Partito per la Libertà ha vinto le elezioni olandesi, con 35 seggi su 150 conquistati. Per ora si tratta di exit poll, ma il colpo di scena è ...