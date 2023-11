Vigorito | messaggio all’ambiente | “Torneo difficile | evitiamo di scivolare”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon fa drammi il presidente del Benevento Calcio, Orestedopo il pareggio del Benevento Calcio con il Giugliano e, soprattutto, dopo la pesante e netta sconfitta subita in Puglia a Monopoli domenica scorsa. Il massimo dirigente giallorosso, intervenuto a margine di un Convegno sportivo organizzato a Palazzo Paolo V, ha invitato alla calma l’ambiente giallorosso: “Non è stato nè bello, nè dignitoso uscire da quel campo in quel modo. Ma ero li, sono rimasto meravigliato da quello che era successo. Credo però che fare una settimana di campagna sulla sconfitta non faccia bene a nessuno. L’analisi su ciò che non ha funzionato va fatta subito, le discussioni dovrebbero durare un paio d’ore. Forse abbiamo parlato troppo, di discussioni ne sono state fatte tante. Io mi auguro che i miei dirigenti stiano facendo ciò che va fatto in un ...