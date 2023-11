Videogiochi | le nove competenze da gamer che aiutano a trovare lavoro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lesviluppate giocando ai videogames possono rivelarsi fondamentali in diverse professioni. Secondo la survey di Randstad Technologies, alcune di queste sono la motivazione, la capacità di teamworking e il pensiero critico. Giocare a Fortnite, ad esempio, permette di allenare capacità che si rivelano utili in particolare per i profili di operatori di macchina, conducenti di taxi e camion, hostess/stewart, assistenti alla cura ed infermieri. Warzone sviluppa skill chiave per team leader, responsabili di reparto nel retail e operatori di macchina. League of Legend è ideale per team leader, responsabili di reparto nel retail e addetti alle facilities. L’indagine sulletrasversali L’indagine “Acknowledging invisible skills” è stata condotta dal team di Randstad Marketing Intelligence. Ha esaminato leche ...