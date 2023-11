VIDEO Zielinski | bellissimo regalo al figlio | La reazione fa il giro del web

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il centrocampista del Napoli Piotrha fatto unal, immortalato mentre gli consegna una macchina giocattolo. Notizie calcio Napoli – Tenero siparietto familiare per Piotr, centrocampista del Napoli. Il calciatore polacco è stato immortalato mentre fa una suo: una splendida macchina giocattolo che il bambino apprezza tantissimo. Unche mostra il lato più intimo e dolce del fantasista azzurro, molto legato alla sua famiglia. Un momento di tenerezza in un periodo delicato per, reduce da un problema di tonsillite che ne ha messo in dubbio la presenza nel match di sabato contro l’Atalanta. Il Napoli e il tecnico Walter Mazzarri sperano di ...