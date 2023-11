VIDEO Sinner-Griekspoor | sintesi Coppa Davis | monologo dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Jannikha sconfitto Tallonnei quarti di finale della. Il tennista italiano ha giganteggiato nello scontro diretto contro l’olandese sul cemento indoor di Malaga, conquistando un punto decisivo per l’Italia dopo che Matteo Arnaldi aveva perso il primo singolare. Il numero 4 al mondo è stato impeccabile contro il numero 23 del ranking ATP, imponendosi con il punteggio di 7-6(3), 6-1, e successivamente ha regalato magie in doppio con Lorenzo Sonego, portando a casa il successo utile per qualificare l’Italia alle semifinali. Jannikha avuto bisogno di qualche game per carburare e per trovare il giusto feeling con la superficie, anche per merito di un avversario che ha cercato di giocare alla perfezione per impensierire il nostro portacolori. Il 22enne è stato ...