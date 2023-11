VIDEO ‘InCanto di Natale’ | ecco il programma Mastella | “Abbiamo risposto alle esigenze dei commercianti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Anticipare le feste di Natale per poter rendere vivo il centro cittadino attraverso animazioni, spettacoli, l’albero musicale e la presenza di un Babbo Natale in carne e ossa col quale fare fotografie, lasciare letterine e viaggiare, grazie a un’animazione, sulla città per lasciare i doni. Queste le novità legate adi, la kermesse che parte dal primo di dicembre e che promette di animare la città di Benevento nel periodo più bello per i grandi e i piccini. E va ad affiancare la grande ruota panoramica che fa bella mostra di sè in Piazza Risorgimento già da qualche settimane e la pista di pattinaggio che a breve arriverà. Presentazione dell’evento all’interno del foyer del Teatro Comunale alla presenza del sindaco, dell’assessore Tartaglia Polcini e del Conservatorio ‘Nicola Sala’, ...