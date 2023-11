VIDEO-FOTO Terremoto 1980 | la città non dimentica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Una giornata importante accompagnata da un velo di tristezza, ma sempre nel segno di ricordo, commozione e consapevolezza. “. Così il sindaco Gianluca Festa a margine della consueta Messa e cerimonia di “Ilin qualche modo è un ricordo che c’è dentro di noi. Io ho memoria perfetta di quella sera- racconta Festa- Ero al sesto piano di via Piave, mio padre mi prese sulle spalle. Corremmo giù per le scale, ricordo quei lampadari che oscillavano, ricordo l’incertezza della gente, la paura, i volti insicuri. Non si capiva cosa stesse accadendo. Probabilmente si temeva il peggio, ma non si capiva realmente cosa stesse accadendo. Però ricordo anche le giornate successive. La consapevolezza è quella di un popolo che ce l’ha fatta, che si è rialzato, che ha avuto la voglia, la forza di farlo. C’è riuscito. C’è anche la consapevolezza ...