Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2023 ore 17 | 15

DEL 23 NOVEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE. ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA BIS, FILE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO. SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E'INTENSO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E VIA APPIA NUOVA. RALLENTAMENTI E FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L'AQUILA SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.