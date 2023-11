Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) 12.20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONECI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONEA POMEZIA RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral